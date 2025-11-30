Grottaglie 29 novembre 2025: Convegno regionale Ainsped Puglia 'Oltre la diagnosi: il bambino al centro' - Le video-interviste a cura di Daniele Martini





GROTTAGLIE (TA) - Nella splendida cornice della Biblioteca del Monticello in via Karl Marx n°1 a Grottaglie, sabato 29 novembre alle ore 18.00, si è tenuto, con grande successo, il convegno dal titolo "Oltre la diagnosi, il bambino al centro. Approcci integrati ai disturbi del comportamento in età evolutiva".





Promosso da AINSPED, Associazione Internazionale Pedagogisti ed Educatori, nella persona della Direttrice del Dipartimento, e presidente della Regione Puglia, la dott.ssa Cristina Casarella, Pedagogista e Docente, il convegno ha ospitato relatori conosciuti in tutto il territorio nazionale, quali il Professore Egidio Cipriano, Psicologo e Pedagogista, la Dottoressa Matilde Pagano, Pedagogista e Docente e la Dottoressa Florianna De Virgiliis, Educatrice sanitaria.





A moderare l'incontro è stata la Dottoressa Mary Lenti, referente Ainsped per la Provincia di Taranto, Docente e Pedagogista. Vi è stato anche un collegamento da remoto con Chiara Ferraro, che ha presentato la piattaforma dal titolo "La città fatta per me".





Il convegno si è concluso con i saluti dell'Avvocato, dottor Antonio Lattanzio, Vicepresidente di Colturazione, coordinatore Regione Puglia. Si ringrazia ANTEAS per l'ospitalità, nella persona del Presidente Cosimo Luccarelli.





Interviste a: DOTT.SSA CRISTINA CASARELLA (Direttrice del Dipartimento di Formazione Ainsped); DOTT.SSA MATILDE PAGANO (Pedagogista, formatrice e docente); DOTT.SSA FLORIANNA DE VIRGILIIS (Educatore sanitario); DOTT. ANTONIO LATTANZIO (Vicepresidente e coordinatore regionale Colturazione); PROF. EGIDIO FRANCESCO CIPRIANO (Psicologo); DOTT.SSA MARY LENTI (Pedagogista).





Interviste, riprese e montaggio a cura di DANIELE MARTINI.