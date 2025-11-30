Sanremo 2026: Serena Brancale ed Ermal Meta tra i 30 big in gara
SANREMO - Sono stati annunciati i nomi dei 30 artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026. Tra di loro spiccano due artisti baresi: Serena Brancale ed Ermal Meta. L’annuncio è stato dato dal direttore artistico Carlo Conti durante il Tg1.
Ecco l’elenco completo dei big in gara:
-
Tommaso Paradiso
-
Chiello
-
Serena Brancale
-
Fulminacci
-
Ditonellapiaga
-
Fedez & Masini
-
Leo Gassmann
-
Sayf
-
Arisa
-
Tredici Pietro
-
Sal Da Vinci
-
Samurai Jay
-
Malika Ayane
-
Luchè
-
Raf
-
Bambole di pezza
-
Ermal Meta
-
Nayt
-
Elettra Lamborghini
-
Michele Bravi
-
J-Ax
-
Enrico Nigiotti
-
Maria Antonietta & Colombre
-
Francesco Renga
-
Mara Sattei
-
LDA & Aka 7even
-
Dargen D’Amico
-
Levante
-
Eddie Brock
-
Patty Pravo
La presenza di Brancale ed Ermal Meta rappresenta un importante riconoscimento per la scena musicale pugliese e italiana, confermando il Festival di Sanremo come vetrina principale per artisti affermati e talenti emergenti.