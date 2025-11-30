Sanremo 2026: Serena Brancale ed Ermal Meta tra i 30 big in gara

SANREMO - Sono stati annunciati i nomi dei 30 artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026. Tra di loro spiccano due artisti baresi: Serena Brancale ed Ermal Meta. L’annuncio è stato dato dal direttore artistico Carlo Conti durante il Tg1.

Ecco l’elenco completo dei big in gara:

  • Tommaso Paradiso

  • Chiello

  • Serena Brancale

  • Fulminacci

  • Ditonellapiaga

  • Fedez & Masini

  • Leo Gassmann

  • Sayf

  • Arisa

  • Tredici Pietro

  • Sal Da Vinci

  • Samurai Jay

  • Malika Ayane

  • Luchè

  • Raf

  • Bambole di pezza

  • Ermal Meta

  • Nayt

  • Elettra Lamborghini

  • Michele Bravi

  • J-Ax

  • Enrico Nigiotti

  • Maria Antonietta & Colombre

  • Francesco Renga

  • Mara Sattei

  • LDA & Aka 7even

  • Dargen D’Amico

  • Levante

  • Eddie Brock

  • Patty Pravo

La presenza di Brancale ed Ermal Meta rappresenta un importante riconoscimento per la scena musicale pugliese e italiana, confermando il Festival di Sanremo come vetrina principale per artisti affermati e talenti emergenti.

