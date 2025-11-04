Atletica: ottimi risultati pugliesi ai Campionati italiani di Corsa su strada di Prato

Titolo italiano per Marinelli (U20). Doppio argento per Farina e Volpe negli U23

Prato ha ospitato domenica 2 novembre, i Campionati Italiani di Corsa su Strada. Il miglior risultato arriva da Valentina Marinelli (Alteratletica Locorotondo) che conquista il titolo italiano nei 10Km U20 Femminili, imponendosi con il crono di 35:30.

Ottimi riscontri anche nella gara riservata agli U23, dove i pugliesi Rebecca Volpe (Alteratletica Locorotondo) e Domenico Farina (Don Milani Mottola) conquistano l'argento nella gara di 10Km.

Risultati: https://www.fidal.it/risultati/2025/COD13374/Risultati/IndexRisultatiPerGara.html
