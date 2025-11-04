Noicattaro, incendio distrugge dieci mezzi per la raccolta rifiuti

NOICATTARO - Paura nel pomeriggio di ieri a, dove un violento incendio ha distruttoappartenenti alla ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani nel comune.

Le fiamme, la cui origine è ancora in corso di accertamento, hanno completamente distrutto diversi piccoli autocarri utilizzati per il servizio di raccolta porta a porta, alimentati a gas, oltre a un mezzo elettrico.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Le indagini dovranno ora chiarire se l’incendio sia di natura accidentale o dolosa.