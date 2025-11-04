Serie C, girone C: il Monopoli vince a Casarano e sale al quarto posto, pari per l’Altamura, crolla il Cerignola
FRANCESCO LOIACONO - Nella dodicesima giornata di andata del girone C di Serie C, il Monopoli conquista tre punti preziosi vincendo 3-1 in trasferta contro il Casarano allo stadio Capozza.
Nel primo tempo, al 16’, i padroni di casa passano in vantaggio con Chiricò, ma nella ripresa arriva la reazione dei biancoverdi: al 20’ Volpe trova il pareggio e al 37’ firma la doppietta personale che ribalta il risultato. Al 40’ Miceli chiude definitivamente i conti, siglando il 3-1 finale.
Con questa vittoria, il Monopoli sale al quarto posto in classifica con 21 punti, mentre il Casarano scende al sesto posto a quota 18, appaiato alla Casertana.
Pareggio per 1-1 tra Altamura e Cosenza allo stadio D’Angelo. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa i calabresi si portano avanti al 31’ con Kouan, ma al 38’ arriva il pareggio dei pugliesi con Florio. L’Altamura si mantiene così in undicesima posizione con 15 punti.
Pesante sconfitta invece per il Cerignola, battuto 2-4 in casa dall’Atalanta Under 23 al Monterisi.
Nel primo tempo il Cerignola va avanti al 13’ con Gambale, ma al 26’ i lombardi pareggiano con Vavassori. Nella ripresa l’Atalanta dilaga: Misitano firma il 2-1 al 6’, Vavassori sigla la doppietta al 17’ e Simonetto mette a segno il quarto gol al 25’. Al 28’ Emmausso accorcia le distanze, ma non basta.
Il Cerignola resta così penultimo con 10 punti, in compagnia di Foggia e Picerno.
Prossimo turno – 13ª giornata
- Sabato 8 novembre, ore 17:30: Casarano – Cosenza (stadio San Vito-Luigi Marulla)
- Domenica 9 novembre, ore 14:30: Catania – Altamura (stadio Massimino-Cibali)
- Domenica 9 novembre, ore 17:30: Monopoli – Casertana (stadio Veneziani)
- Domenica 9 novembre, ore 17:30: Cerignola – Sorrento (stadio Viviani di Potenza*)