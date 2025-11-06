ATP Atene: Musetti batte Wawrinka e vola al terzo turno, Darderi eliminato

FRANCESCO LOIACONO - Nel secondo turno del torneo ATP 250 sul cemento di Atene, nel singolare Lorenzo Musetti vince 4-6, 7-6, 6-4 in 2 ore e 27 minuti contro lo svizzero Stan Wawrinka e si qualifica per il terzo turno. Luciano Darderi viene eliminato 4-6, 6-2, 6-3 dal serbo Miomir Kecmanovic. Il francese Alexandre Muller prevale 6-7, 7-6, 7-6 sull’argentino Tomas Martin Etcheverry. L’americano Marcos Giron si impone 7-6, 6-1 sull’americano Brandon Nakashima. Il tedesco Yannick Hanfmann supera 6-2, 5-7, 7-5 il ceco Vit Kopriva.

Nel torneo di doppio, nel secondo turno, l’austriaco Alexander Erler e l’americano Robert Galloway vincono 4-6, 6-4, 10-7 contro il monegasco Romain Arneodo e il colombiano Nicolas Barrientos, volando al terzo turno. Il belga Sander Gille e l’olandese Sem Verbeek prevalgono 2-6, 6-4, 10-5 sul bosniaco Damir Dzumhur e sul polacco Kamil Majchrzak. I greci Dimitris Sakellaridis e Stefanos Sakellaridis si impongono 6-4, 6-4 sul portoghese Francisco Cabral e sull’austriaco Lucas Miedler.