Serie A, Lecce: Lameck Banda titolare anche contro il Verona

- L’attaccante zambiano del Lecce, Lameck Banda, è partito titolare due volte in questo campionato di Serie A. È successo nella partita che i salentini hanno perso 0-1 contro il Napoli al “Via del Mare” nella nona giornata d’andata e nella gara vinta 1-0 contro la Fiorentina al “Franchi” nella decima giornata d’andata.

In totale, Banda ha disputato 7 partite con il Lecce in questo torneo: nelle altre 5 è partito dalla panchina, subentrando nel secondo tempo.

Nel corso della sua carriera ha giocato nel Petah Tikva, nell’Arsenal Tula, nel Maccabi Netanya, nello Zesco United FC e nel Nkwazi FC. Inoltre, è stato titolare in 19 gare con la nazionale maggiore dello Zambia e in 3 partite con lo Zambia Under 23.

Banda sarà titolare anche nella sfida che i salentini disputeranno sabato 8 novembre alle ore 15 contro il Verona al “Via del Mare”, valida per l’undicesima giornata d’andata di Serie A. In questo campionato, l’obiettivo del Lecce è la conquista della salvezza.