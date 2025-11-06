Firmato rogito: San Siro nelle mani di Milan e Inter

Il San Siro è passato ufficialmente nelle mani di Milan e Inter. È stato firmato, infatti, il rogito che certifica il passaggio dell'impianto sportivo milanese e dell'intera area dal Comune di Milano ai club meneghini per 197 milioni di euro, allo scopo di creare un nuovo stadio da 71 mila posti, con intorno negozi, uffici, hotel, aree ristoro e il successivo abbattimento del "vecchio" Stadio Meazza, di cui rimarrà meno del 10%.

La procura di Milano apre un'inchiesta

«Mi sembra astronomicamente lontana da una tempesta giudiziaria, è un venticello», con queste parole il Presidente del Milan, Scaroni, ha definito l'inchiesta aperta dalla procura di Milano sull'affaire San Siro. Il procedimento, che al momento non vede indagati, vuol capire se il Comune abbia creato un bando ad hoc per Milan e Inter, escludendo così la potenziale partecipazione di soggetti terzi.