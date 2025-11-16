ATP Finals, Alcaraz vola in finale: battuto Auger-Aliassime. Eliminati Bolelli e Vavassori nel doppio

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda semifinale del singolare allesupera nettamente il canadesecon il punteggio di, conquistando la suanel torneo di fine stagione. Lo spagnolo domina il primo set e mantiene sempre il controllo nel secondo, strappando il pass per l’atto conclusivo della manifestazione.

Doppio: Bolelli e Vavassori fuori in semifinale

Nella prima semifinale del doppio, gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori vengono eliminati da Harri Heliovaara (Finlandia) e Henry Patten (Gran Bretagna), che si impongono 6-4 6-3.

Nel primo set il duo finlandese-britannico, grazie a un servizio molto efficace, riesce a mantenere sempre l’iniziativa. Nel secondo parziale regna l’equilibrio fino al 3-3, poi Heliovaara e Patten accelerano con solidi rovesci e colpi rapidi da fondo campo, chiudendo l’incontro.

L’altra semifinale del doppio

Nella seconda semifinale tutta britannica, Neal Skupski e Joe Salisbury superano Julian Cash e Lloyd Glasspool al super tie-break con il punteggio di 6-7 6-3 10-8, conquistando il posto in finale.