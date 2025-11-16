“Esperienze D.M.”, terza stagione al via: sold out al Teatroteam di Bari per Awed, Dose e Dadda
BARI - È partita con successo il 9 ottobre 2025 dal Teatro Brancaccio di Roma la terza stagione di “ESPERIENZE D.M.”, dando il via a un nuovo tour nazionale che toccherà molte tra le principali città italiane. Il format – già amatissimo per la capacità di trasformare le dinamiche del web in uno spettacolo dal vivo sorprendentemente coinvolgente – approda quest’anno in location ancora più grandi, tra palazzetti dello sport e teatri di primo piano, per accogliere un pubblico sempre più numeroso.
Ieri lo show ha registrato un grande sold out al Teatroteam di Bari, dove Awed, Riccardo Dose e Dadda hanno divertito e fatto ballare oltre 2.000 spettatori per quasi due ore, senza pause, tra sketch, improvvisazioni e momenti musicali.
Dopo il successo delle prime due stagioni – in particolare la seconda, con 100 date tutte sold out e oltre 110.000 spettatori – la nuova edizione si presenta ancora più ambiziosa. “ESPERIENZE D.M.” unisce racconto, improvvisazione e intrattenimento live in un format unico nel panorama italiano, promettendo emozioni e risate ancora più intense.
L’idea e il format
Ideato da Awed, Riccardo Dose e Dadda, tre volti amatissimi del web, lo spettacolo nasce da un concept semplice e potente: portare sul palco il format digitale in cui gli autori leggono e commentano con ironia e spontaneità storie piccanti e indimenticabili inviate dagli utenti. Un viaggio tra esperienze “particolari”, spesso surreali ma sempre autentiche, raccontate con un tono tagliente, imprevedibile e irresistibile.
Il successo di “ESPERIENZE D.M.” è legato anche alla capacità di coinvolgere una platea trasversale, in cerca di leggerezza, empatia e comicità. Il pubblico diventa parte integrante dello show: tra letture, battute, improvvisazioni e colpi di scena che rendono ogni serata diversa dalla precedente.
Con i biglietti già disponibili su Ticketone, questa terza stagione si conferma come un vero fenomeno culturale, capace di annullare il confine tra palco e platea e trasformare ogni spettacolo in un momento collettivo di risate e stupore. Un format che continua a reinventare l’intrattenimento live, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti e apprezzati del panorama nazionale.