“Esperienze D.M.”, terza stagione al via: sold out al Teatroteam di Bari per Awed, Dose e Dadda

BARI - È partita con successo ildalla terza stagione di, dando il via a un nuovo tour nazionale che toccherà molte tra le principali città italiane. Il format – già amatissimo per la capacità di trasformare le dinamiche del web in uno spettacolo dal vivo sorprendentemente coinvolgente – approda quest’anno in location ancora più grandi, tra, per accogliere un pubblico sempre più numeroso.

Ieri lo show ha registrato un grande sold out al Teatroteam di Bari, dove Awed, Riccardo Dose e Dadda hanno divertito e fatto ballare oltre 2.000 spettatori per quasi due ore, senza pause, tra sketch, improvvisazioni e momenti musicali.

Dopo il successo delle prime due stagioni – in particolare la seconda, con 100 date tutte sold out e oltre 110.000 spettatori – la nuova edizione si presenta ancora più ambiziosa. “ESPERIENZE D.M.” unisce racconto, improvvisazione e intrattenimento live in un format unico nel panorama italiano, promettendo emozioni e risate ancora più intense.

L’idea e il format

Ideato da Awed, Riccardo Dose e Dadda, tre volti amatissimi del web, lo spettacolo nasce da un concept semplice e potente: portare sul palco il format digitale in cui gli autori leggono e commentano con ironia e spontaneità storie piccanti e indimenticabili inviate dagli utenti. Un viaggio tra esperienze “particolari”, spesso surreali ma sempre autentiche, raccontate con un tono tagliente, imprevedibile e irresistibile.

Il successo di “ESPERIENZE D.M.” è legato anche alla capacità di coinvolgere una platea trasversale, in cerca di leggerezza, empatia e comicità. Il pubblico diventa parte integrante dello show: tra letture, battute, improvvisazioni e colpi di scena che rendono ogni serata diversa dalla precedente.

Con i biglietti già disponibili su Ticketone, questa terza stagione si conferma come un vero fenomeno culturale, capace di annullare il confine tra palco e platea e trasformare ogni spettacolo in un momento collettivo di risate e stupore. Un format che continua a reinventare l’intrattenimento live, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti e apprezzati del panorama nazionale.