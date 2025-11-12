ATP Finals di Torino: Musetti batte De Minaur, Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio

Giornata positiva per il tennis italiano alle. Nel singolare,ha ottenuto una prestigiosa vittoria contro l’australiano, imponendosi con il punteggio dial termine di una partita intensa e combattuta.

Nel primo set, l’azzurro ha mostrato grande precisione al servizio, riuscendo a contenere l’aggressività dell’australiano e chiudendo 7-5. Nel secondo parziale, De Minaur ha reagito con colpi profondi e alcuni efficaci pallonetti, riportando il match in equilibrio. Nel terzo set, equilibrio fino al 5-5, poi Musetti ha accelerato con il suo caratteristico rovescio e i colpi da fondo campo, conquistando il successo davanti al pubblico torinese.

In un altro incontro del girone, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha superato l’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-3, in una sfida di alto livello tecnico e intensità.

Nel doppio, continua il momento d’oro per gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno battuto Marcelo Granollers e Horacio Zeballos per 7-6, 6-4, assicurandosi così la qualificazione alla semifinale.

Nell’altro match del tabellone di doppio, i britannici Julien Cash e Lloyd Glasspool hanno prevalso sui tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz con il punteggio di 7-6, 6-2.

Con il successo di Musetti e il traguardo centrato da Bolelli e Vavassori, l’Italia può festeggiare una giornata di grande tennis e di speranza per il prosieguo delle Finals torinesi.