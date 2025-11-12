AIRMOB, a Bari il lancio del Centro Italiano di Eccellenza per la Mobilità Aerea Innovativa

Shutterstock

Il 14 novembre l’evento “Airmob Italian CoVE Engagement” nell’ambito di Drones Beyond 2025

BARI – Il futuro della Mobilità Aerea Innovativa (IAM) prende forma a Bari. Il 14 novembre, durante l’Airmob Italian CoVE Engagement Event, in programma nell’ambito di Drones Beyond 2025 – Towards the Adoption of Innovative Aerial Services, istituzioni, imprese e mondo della formazione si riuniranno per delineare le competenze tecniche e specialistiche necessarie al settore e per avviare la progettazione di nuovi programmi formativi dedicati.

L’evento, organizzato dal Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) e da Deep Blue insieme ai partner italiani del progetto AIRMOB, prevede due momenti principali: una presentazione del progetto, con focus su missione e obiettivi, e una sessione collaborativa di co-creazione per identificare le competenze del futuro e promuovere nuove sinergie tra industria, formazione e ricerca.

“Drones Beyond rappresenta il contesto ideale per dare vita al CoVE e al progetto AIRMOB – spiega Aurora De Bortoli Vizioli, Senior Consultant e Project Manager di Deep Blue –. È un’opportunità strategica per costruire un ecosistema di competenze condivise, dove innovazione, formazione e industria collaborano concretamente per sostenere lo sviluppo del settore aereo del futuro”.

L’appuntamento segnerà il lancio ufficiale delle attività del Centro Italiano di Vocational Excellence (CoVE), un polo strategico dedicato allo sviluppo delle competenze nella Mobilità Aerea Innovativa.

AIRMOB: un acceleratore di competenze per il futuro del volo

Il progetto AIRMOB – Developing skills and capabilities for Innovative AIR Mobility, avviato nel marzo 2025, coinvolge Deep Blue, EuroUSC Italia, DTA, Università del Salento e ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio.

Il suo obiettivo è co-creare un ecosistema di competenze innovative insieme a stakeholder strategici — dalle autorità locali ai leader industriali, passando per università e centri di formazione — dando vita al primo Centro Italiano di Eccellenza Professionale dedicato all’IAM.

AIRMOB agirà come acceleratore di competenze, promuovendo 20 nuovi percorsi formativi, stage internazionali, programmi universitari e corsi di formazione continua. Il progetto mira a coinvolgere studenti, professionisti e aziende, favorendo la nascita di una Community of Practice (CoP) e l’accesso a risorse formative gratuite basate su bisogni reali del settore.

Nel lungo termine, CoVE e CoP diventeranno poli di riferimento per partnership, formazione e sviluppo professionale, offrendo anche career kit, percorsi formativi personalizzati e opportunità di networking con esperti internazionali.

Drones Beyond: Puglia laboratorio dell’aerospazio europeo

Drones Beyond è l’iniziativa di punta del Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA), pensata per riunire istituzioni, industria e ricerca nel definire il futuro dei Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto (UAS) e dei Servizi Aerei Innovativi (IAS).

L’evento punta a promuovere un approccio coordinato allo sviluppo del settore aerospaziale, valorizzando i progetti europei e regionali già realizzati in Puglia, che hanno dimostrato l’efficacia e la scalabilità delle soluzioni sperimentate.

Accanto alla dimensione tecnologica, Drones Beyond ha anche una vocazione educativa, sostenuta dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Puglia. L’iniziativa coinvolge infatti studenti e cittadini, promuovendo la diffusione delle competenze STEM e la crescita di una forza lavoro qualificata nel settore aerospaziale, riconosciuto come motore strategico dello sviluppo regionale.

In questo contesto, AIRMOB nasce come risposta concreta alle sfide del futuro, fornendo strumenti, conoscenze e reti di cooperazione per rafforzare il sistema formativo e industriale pugliese, contribuendo alla crescita del settore a livello locale, nazionale ed europeo.