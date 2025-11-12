Lecce, Gaspar e Falcone sempre presenti: contro la Lazio per confermare la solidità giallorossa

FRANCESCO LOIACONO – Dopo le prime undici giornate di campionato, due giocatori del Lecce possono vantare il titolo di “insostituibili”:. Il difensore angolano e il portiere italiano hanno infatti disputatodei salentini in questa Serie A, confermandosi punti fermi nello schieramento di mister D’Aversa.

Gaspar, arrivato in estate dal calcio portoghese, ha vestito in precedenza le maglie dell’Estrela Amadora e del Sagrada, e vanta 41 presenze con la nazionale dell’Angola, dove è considerato un titolare fisso.

Falcone, invece, è ormai una garanzia tra i pali giallorossi. Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, ha difeso i colori di Livorno, Como, Savona, Bassano, Gavorrano, Lucchese, Cosenza e Sampdoria prima di approdare a Lecce. In carriera ha anche vestito la maglia azzurra, collezionando 5 presenze con l’Italia Under 20 e una con l’Under 19.

Dopo la sosta del 15 e 16 novembre per gli impegni delle Nazionali, Gaspar e Falcone torneranno in campo domenica 23 novembre alle 18, quando il Lecce affronterà la Lazio allo Stadio Olimpico per la dodicesima giornata di Serie A.

L’obiettivo dei giallorossi resta chiaro: raggiungere la salvezza, consolidando un gruppo che finora ha mostrato compattezza e spirito di squadra. Con Gaspar e Falcone come colonne difensive, il Lecce può contare su una delle coppie più affidabili della sua rosa.