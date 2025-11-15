ATP Finals Torino: Auger-Aliassime e Heliovaara/Patten avanzano in semifinale

FRANCESCO LOIACONO - Alle, nel singolare, il canadeseha battuto il tedescocon il punteggio di 6-4, 7-6, conquistando la qualificazione per le semifinali. Nel primo set, Auger-Aliassime ha prevalso grazie a un servizio molto preciso, mentre nel secondo set il match è rimasto equilibrato fino al 6-6, rendendo necessario il tie-break, dove il canadese ha imposto il proprio gioco con rovesci e veloci colpi da fondo campo. In semifinale affronterà lo spagnolo

Nel doppio, la coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten ha sconfitto 7-6, 6-2 il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic, guadagnando l’accesso alla semifinale contro Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I britannici Joe Salisbury e Neal Skupski hanno invece prevalso 7-5, 6-3 sugli americani Christian Harrison e Evan King.