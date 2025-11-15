Serie A: Lameck Banda del Lecce in dubbio contro la Lazio per mal di schiena

FRANCESCO LOIACONO – L’attaccante zambiano del Lecce, Lameck Banda, rischia di saltare la prossima sfida di Serie A contro la Lazio a causa di un problema alla schiena. Il giocatore si è infortunato durante l’ultima partita dei salentini, pareggiata 0-0 contro il Verona al “Via del Mare”, valida per l’undicesima giornata di andata.

Banda ha partecipato a otto gare con il Lecce in questa stagione e il suo recupero per la partita del 23 novembre alle 18 all’Olimpico contro la Lazio è al momento incerto. In caso di forfait, al suo posto potrebbe essere schierato l’attaccante Riccardo Sottil.

Nel corso della sua carriera, Lameck Banda ha giocato in diversi club tra cui il Petah Tikva, l’Arsenal Tula, il Maccabi Netanya, lo Zesco United FC e il Nkwazi FC. A livello internazionale, è stato titolare in 19 partite con la nazionale dello Zambia e ha collezionato tre presenze con la nazionale Under 22.

Il Lecce, attualmente impegnato nella corsa per la salvezza, spera di recuperare Banda in tempo per affrontare la Lazio, ma il club prepara già alternative offensive per non compromettere gli obiettivi stagionali.