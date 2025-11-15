“Una vita per vincere il cancro”: il prof. Schittulli presenta il libro in quattro comuni della Terra di Bari

BARI - Giovinazzo, Monopoli, Molfetta e Turi ospiteranno la prossima settimana la presentazione di, il libro-intervista del, senologo-chirurgo e oncologo, presidente nazionale della. Gli incontri sono aperti al pubblico e hanno l’obiettivo di sensibilizzare sui temi della prevenzione oncologica.

A Giovinazzo, lunedì 17 novembre alle 18.30, l’appuntamento è presso la Cittadella della Cultura, piazza Sant’Agostino 2. Interverranno Francesca Roberti e Beatrice De Donato, mentre con il prof. Schittulli dialogherà il prof. Gennaro Cormio, direttore dell’Unità Operativa di Ginecologia Oncologica dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari. Modererà il giornalista Giuseppe Dalbis.

A Monopoli, martedì 18 novembre alle 18, l’incontro si terrà nella Sala Prospero della Biblioteca Civica Prospero Rendella, piazza Garibaldi 24, nell’ambito della rassegna “Rendella d’Autore”. Saluterà i presenti l’assessore alla Cultura, Rosanna Perricci, mentre il Grand’Ufficiale Barone Vitantonio Colucci introdurrà l’incontro. Con il presidente nazionale della LILT dialogherà il prof. Martino Cazzorla, con l’intervento di don Michele Petruzzi, parroco della Chiesa di Sant’Anna.

A Molfetta, venerdì 21 novembre alle 19.30, la presentazione sarà nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, corso Dante Alighieri 7. Interverranno S.E. Mons. Domenico Cornacchia, vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, e Angela Ingrosso, presidente dell’associazione “La Doppia Elica”. Modererà il giornalista Enzo Magistà.

A Turi, sabato 22 novembre alle 18, l’appuntamento è presso l’Auditorium Comunale, via Indro Montanelli 39. Dialogherà con l’autore don Roberto Massaro, docente di Teologia morale, moderato dal sindaco Giuseppe De Tomaso. Nella mattinata sarà attiva un’unità mobile LILT per visite senologiche, ecografie e mammografie, su prenotazione, sotto la supervisione del dott. Gianni Izzi, direttore sanitario LILT Bari. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Turi e sostenuta da partner locali.

La tappa barese è fissata per giovedì 4 dicembre nella Sala Convegni Alessandro Ambrosi della Camera di Commercio di Bari.

“Una vita per vincere il cancro” (Adda Editore, 194 pagine, prezzo €15) raccoglie dialoghi tra il prof. Schittulli e il giornalista Danilo Quinto sui principali temi di attualità in oncologia. Il volume include numerose fotografie, in bianco e nero e a colori, e in copertina ritrae Schittulli insieme al suo maestro prof. Umberto Veronesi. I proventi derivanti dalla vendita saranno devoluti alle Associazioni LILT operanti a livello provinciale sul territorio nazionale.

Contatti: bari@lilt.it – 080/5210404