ATP Metz: Sonego e Berrettini al secondo turno, bene anche Norrie e Tien

Il torinese Sonego ha superato in rimonta il britannico Jan Choinski con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, al termine di una sfida combattuta. Buone sensazioni anche per Berrettini, che ha dominato il francese Quentin Halys con un netto 6-2, 6-4, confermando progressi importanti nel servizio e nella gestione degli scambi.

Negli altri incontri di giornata, l’ucraino Vitaliy Sachko ha battuto il francese Giovanni Mpetshi Perricard per 7-6, 6-3, mentre il britannico Cameron Norrie ha avuto la meglio su Valentin Royer in tre set (6-3, 6-7, 6-3). Vittoria convincente anche per lo statunitense Learner Tien, che si è imposto 6-3, 6-3 sul francese Ugo Blanchet, e per il francese Clément Tabur, vincente 6-3, 6-2 sull’americano Aleksandar Kovacevic.

Nel tabellone di doppio, i francesi Dan Added e Tom Paris hanno superato i connazionali Théo Arribage e Albano Olivetti con il punteggio di 6-2, 5-7, 10-5. Vittoria in rimonta per la coppia formata dall’argentino Guido Andreozzi e dal francese Manuel Guinard, che hanno battuto lo svizzero Jakub Paul e il ceco Matej Vocel 4-6, 6-0, 10-7. Infine, i cechi Petr Nouza e Patrik Rikl si sono imposti 6-3, 6-4 sull’ecuadoriano Diego Hidalgo e sull’americano Patrick Thrac.