Attimi di tensione a Bari: evacuata una palazzina per problemi di staticità
BARI - Attimi di tensione ieri in una palazzina di Strada San Girolamo 13, nell’omonimo quartiere di Bari, dove gli inquilini sono stati fatti uscire dallo stabile a causa di problemi di staticità.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale dopo la segnalazione di un residente. Sono stati inoltre attesi i tecnici dell’Edilizia pericolante del Comune, incaricati di valutare la situazione e stabilire se fosse necessario evacuare definitivamente lo stabile.
Al momento, le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza degli abitanti e verificare eventuali interventi strutturali urgenti.
Tags: Bari CRONACA LOCALE