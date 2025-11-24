Autocisterna si ribalta sulla Lecce-Brindisi: traffico rallentato all’altezza di Torchiarolo

BRINDISI - Mattinata difficile sulla superstrada Lecce-Brindisi, dove si sono registrati forti rallentamenti a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Torchiarolo, in direzione nord. Un’autocisterna, per motivi ancora in fase di accertamento, si è improvvisamente ribaltata finendo nella scarpata adiacente alla carreggiata.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia stradale e le squadre dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell’area circostante. Non sono ancora note le condizioni dell’autista né eventuali dispersioni di materiale dalla cisterna.

Viabilità modificata

Per consentire i soccorsi e le operazioni di recupero del veicolo, il traffico è stato temporaneamente deviato su una sola corsia. Si sono formate lunghe code, con rallentamenti significativi in direzione Brindisi.

Indagini in corso

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire le cause del ribaltamento.