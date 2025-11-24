Pulisic decide il derby: il Milan supera l’Inter 1-0 e aggancia il Napoli

Ac Milan

PIERO CHIMENTI - Il Milan si aggiudica il derby della Madonnina battendo l’Inter 1-0 al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni. A decidere l’incontro è la rete di Christian Pulisic al 54’, che permette ai rossoneri di agganciare il Napoli al secondo posto, portandosi a due lunghezze dalla Roma capolista.

Primo tempo: Inter più pericolosa

La squadra di Chivu parte con maggiore aggressività, rendendosi pericolosa soprattutto sui calci piazzati. Prima Thuram, poi Acerbi sfiorano il vantaggio con due colpi di testa che impegnano la retroguardia rossonera. Il Milan fatica a trovare spazi e si affida alle ripartenze, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Ripresa: Pulisic colpisce sotto porta

Nella seconda metà di gara la formazione di Allegri cresce e trova il gol che sblocca il match: al 54' Saelemaekers calcia verso la porta, Sommer respinge corto e Pulisic è il più rapido ad avventarsi sulla palla, insaccando il tap-in dell’1-0 che fa esplodere la metà rossonera di San Siro.

Inter, occasione dal dischetto: Maignan è decisivo

L’Inter reagisce e al 74’ ha l’occasione d’oro per pareggiare: Sozza assegna un calcio di rigore per un fallo di Pavlovic su Thuram. Dal dischetto si presenta Calhanoglu, ma Maignan intuisce e respinge la conclusione, preservando il vantaggio rossonero.

Assalto finale nerazzurro

Nei minuti conclusivi l’Inter tenta il tutto per tutto, sfruttando anche i 5 minuti di recupero concessi dall’arbitro. Nonostante il forcing, la difesa del Milan regge e il risultato non cambia.

Classifica e scenari

Con questo successo il Milan sorride e si rilancia in classifica, raggiungendo il Napoli al secondo posto. Serata amara invece per l’Inter, che esce dal derby senza punti e con il rimpianto del rigore fallito.