“Donne fuori programma”: una playlist al femminile tra storie e musica
LECCE - Un viaggio narrativo e musicale per raccontare le vite di donne che hanno lasciato un’impronta profonda nella storia, ma che troppo spesso restano ai margini dei programmi scolastici e dei manuali. È questo il cuore di “Donne fuori programma”, lo spettacolo di e con Alessandra Crocco e Cristiana Verardo, produzione Ultimi Fuochi Teatro, che andrà in scena il 26 novembre alle ore 20 presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano (Le).
Una playlist di voci femminili
Lo spettacolo propone una vera e propria playlist al femminile: storie vere di artiste, scienziate, scrittrici e figure visionarie che hanno sfidato i confini della propria epoca. Racconti intrecciati a brani musicali capaci di amplificare atmosfere, emozioni e significati, dando corpo e suono a biografie spesso ignorate.
A guidare il pubblico in questo percorso sono Alessandra Crocco, voce narrante, e Cristiana Verardo, che firma la parte musicale.
Cristiana Verardo: la musica che racconta
Cantautrice salentina e anima musicale di Ultimi Fuochi Teatro, Cristiana Verardo vanta due album all’attivo e una presenza consolidata nei principali club e festival in Italia, Spagna e Albania. Vincitrice assoluta del Premio Bianca d’Aponte 2019 e tra gli otto finalisti di Musicultura 2023, ha partecipato a programmi Rai ed è stata recentemente ospite del Festival della Canzone Italiana a Parigi. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti di rilievo nel panorama nazionale.
Alessandra Crocco: il teatro come ricerca
Formata tra Salerno, Milano e diverse esperienze in tutta Italia, Alessandra Crocco ha lavorato con importanti maestri e compagnie. È stata finalista al Premio Scenario Infanzia 2006 con Chiamiamo a testimoniare il barone di Munchausen e al Premio Tuttoteatro.com Dante Cappelletti 2009 con Non ti ho mai tradito. Ha collaborato come attrice con i Cantieri Teatrali Koreja e, dal 2013, porta avanti un percorso condiviso con Alessandro Miele, prima con la compagnia Progetto Demoni e poi con Ultimi Fuochi Teatro.
Info e prenotazioni
Per partecipare allo spettacolo è possibile prenotare al numero: 388 1271999.