“Donne fuori programma”: una playlist al femminile tra storie e musica

LECCE - Un viaggio narrativo e musicale per raccontare le vite di donne che hanno lasciato un’impronta profonda nella storia, ma che troppo spesso restano ai margini dei programmi scolastici e dei manuali. È questo il cuore di, lo spettacolo di e con, produzione Ultimi Fuochi Teatro, che andrà in scenapresso il

Una playlist di voci femminili

Lo spettacolo propone una vera e propria playlist al femminile: storie vere di artiste, scienziate, scrittrici e figure visionarie che hanno sfidato i confini della propria epoca. Racconti intrecciati a brani musicali capaci di amplificare atmosfere, emozioni e significati, dando corpo e suono a biografie spesso ignorate.

A guidare il pubblico in questo percorso sono Alessandra Crocco, voce narrante, e Cristiana Verardo, che firma la parte musicale.

Cristiana Verardo: la musica che racconta

Cantautrice salentina e anima musicale di Ultimi Fuochi Teatro, Cristiana Verardo vanta due album all’attivo e una presenza consolidata nei principali club e festival in Italia, Spagna e Albania. Vincitrice assoluta del Premio Bianca d’Aponte 2019 e tra gli otto finalisti di Musicultura 2023, ha partecipato a programmi Rai ed è stata recentemente ospite del Festival della Canzone Italiana a Parigi. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti di rilievo nel panorama nazionale.

Alessandra Crocco: il teatro come ricerca

Formata tra Salerno, Milano e diverse esperienze in tutta Italia, Alessandra Crocco ha lavorato con importanti maestri e compagnie. È stata finalista al Premio Scenario Infanzia 2006 con Chiamiamo a testimoniare il barone di Munchausen e al Premio Tuttoteatro.com Dante Cappelletti 2009 con Non ti ho mai tradito. Ha collaborato come attrice con i Cantieri Teatrali Koreja e, dal 2013, porta avanti un percorso condiviso con Alessandro Miele, prima con la compagnia Progetto Demoni e poi con Ultimi Fuochi Teatro.

Info e prenotazioni

Per partecipare allo spettacolo è possibile prenotare al numero: 388 1271999.



