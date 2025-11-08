Bari, 15 infermieri rinviati a giudizio per esercizio abusivo della professione

BARI – Sonoaccusati diper la mancata iscrizione all’Ordine professionale. Uno degli imputati ha chiesto la, un secondo ha optato per il, mentre gli altri 13 sono stati. Il processo inizierà il

Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nas, hanno evidenziato alcune irregolarità confrontando i dati degli infermieri assunti nelle strutture pubbliche con quelli degli elenchi degli Ordini professionali. L’iscrizione all’albo, diventata obbligatoria dal 2016, non era stata rispettata da molti dei coinvolti.

Tra gli imputati figura anche Saverio Campanella, 63 anni, presidente del Consiglio comunale di Putignano, assunto in ospedale nel 1980 e iscritto all’albo solo nel febbraio 2022. Tutti i 15 infermieri rinviati a giudizio lavorano in strutture sanitarie pubbliche dell’area metropolitana di Bari.