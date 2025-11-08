Bari, arrestato 22enne durante inseguimento a Ceglie del Campo: rinvenuta pistola clandestina

BARI – Nella serata di ieri, durante un ordinario servizio di controllo del territorio in, laha arrestato un, già noto alle forze dell’ordine, al termine di unper le vie del quartiere.

Secondo quanto ricostruito, gli agenti della Squadra Volante hanno notato due persone che, alla vista della polizia, si sono allontanate rapidamente. Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di procedere al controllo, ma i giovani hanno tentato la fuga. Durante l’inseguimento, i fuggitivi si sono introdotti in un’abitazione con la porta socchiusa e hanno anche scavalcato un terrazzo. Uno dei due giovani è stato bloccato dopo una breve colluttazione, mentre il complice è riuscito a far perdere momentaneamente le proprie tracce.

Nel corso del sopralluogo, gli agenti hanno rinvenuto sul terrazzo una pistola calibro 7,65 priva di matricola, completa di caricatore con sei cartucce, sottoposta a sequestro penale. Sono in corso accertamenti balistici e dattiloscopici a cura del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica.

Il fermato, destinatario di un avviso orale del Questore di Bari e già noto per reati contro la persona e in materia di stupefacenti, dopo le formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Le indagini proseguono per identificare la seconda persona coinvolta. Si tratta di accertamenti preliminari, che necessitano di successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.