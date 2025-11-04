Bari, 70enne investito sul lungomare: è in gravi condizioni

BARI – Grave incidente nella serata di ieri sul lungomare di Bari, nei pressi della ruota panoramica di Largo Adua, dove un pedone di 70 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali sotto una fitta pioggia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. L’uomo, dopo le prime cure, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al Policlinico di Bari, dove è ricoverato in prognosi riservata a causa di un grave trauma cranico.

Alla guida dell’auto c’era un uomo di 50 anni, che si è fermato subito dopo l’impatto. Dai primi accertamenti, l’automobilista potrebbe essersi distratto utilizzando il cellulare. Il telefono è stato sequestrato dagli agenti per le verifiche del caso, così come l’auto, messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica esatta dell’incidente, avvenuto in una delle aree più trafficate del lungomare cittadino, resa ancora più insidiosa dalle condizioni meteo avverse.

