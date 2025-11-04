Bp Lab: Dopolaboro con Claudio De Pascale

BARI - Giovedì 6 novembre, negli spazi di Bp Lab, primo ristorante etnico con cocktail bar a Bari, si terrà un nuovo appuntamento format “Dopolaboro” con la musica di Claudio De Pascale, musicista pugliese attivo da diversi anni sulla scena rock italiana, che si esibirà in acustico con voce e chitarra.Nato e cresciuto a Bari, ha fondato la band Il Kif, con cui ha esplorato sonorità che spaziano dal rock’n’roll classico all’hard rock, passando per influenze alternative. Il suo stile è diretto, viscerale, e si nutre di una profonda passione per la musica americana, in particolare quella che affonda le radici nel blues e nel folk.Come frontman del gruppo, Claudio è noto per la sua voce graffiante e per una presenza scenica intensa, capace di coinvolgere il pubblico con energia e autenticità. I suoi testi raccontano storie di strada, inquietudini esistenziali e visioni urbane, spesso con uno sguardo ironico e disilluso. La sua chitarra accompagna queste narrazioni con riff robusti e ritmiche incalzanti, costruendo un suono che è insieme sporco e elegante.Oltre all’attività musicale, Claudio si è dedicato anche alla divulgazione culturale, partecipando a eventi che uniscono musica e racconto, come “Palcoscenici di Comunità”, dove ha guidato il pubblico in un viaggio musicale attraverso gli Stati Uniti, illustrando l’evoluzione dei generi e il loro impatto sociale.La sua figura incarna quella del musicista indipendente, radicato nel territorio ma aperto al mondo, capace di trasformare esperienze personali e collettive in materia sonora. Il suo percorso artistico è un esempio di coerenza artistica e di resistenza creativa, lontana dalle mode e fedele a una visione musicale autentica.Ad accompagnare questo appuntamento del Bp Lab, sarà l’offerta di un’esperienza multisensoriale, attraverso il food e il beverage, che riflette l’anima quotidiana del laboratorio creativo di Bar Project. Sarà proposta una raffinata selezione di drink d’autore e cucina etnica dal mondo, curata da chef e bartender provenienti da Brasile, Afghanistan, India e Kenya.: 3756855335: 20.30