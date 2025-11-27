Bari accende l’Albero di Natale in memoria di Sandro Ambrosi

BARI – Torna a splendere in Piazza San Nicola l’, presidente della Camera di Commercio di Bari, simbolo di unione, speranza e tradizione per la città. L’accensione si terrà oggi alle ore 17.30, segnando l’inizio ufficiale delle festività natalizie nel capoluogo pugliese.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Animus in collaborazione con il Comune di Bari e il Municipio 1, guidato dalla presidente Annamaria Ferretti. Anche quest’anno l’Albero sarà il primo ad illuminarsi a Bari, creando un’atmosfera suggestiva ai piedi della Basilica di San Nicola. Rimarrà acceso fino all’11 gennaio 2026, offrendo a cittadini, turisti e visitatori un luogo di luce, riflessione e magia nel cuore spirituale della città.

La serata dell’accensione inizierà con un momento di raccoglimento nella Basilica e l’esposizione della Statua di San Nicola, seguita dall’illuminazione dell’Albero. L’evento sarà accompagnato dalle esibizioni dei timpanisti e degli sbandieratori dell’Associazione “Militia Sancti Nicolai”, con la partecipazione dei Marinai della Traslazione, rendendo il momento ancora più suggestivo.

L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno della Confcommercio Provincia di Bari-BAT, nella persona del Presidente Vito d’Ingeo, e alla collaborazione del Priore della Basilica, Padre Giovanni, che ogni anno ospita con entusiasmo l’evento.

L’Albero di Natale in memoria di Sandro Ambrosi conferma così la volontà della città di celebrare le festività con un gesto simbolico di comunità, luce e speranza.