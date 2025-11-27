Il Policlinico di Bari premiato con due Bollini Rosa per la salute femminile

BARI - Il Policlinico di Bari riceve un importante riconoscimento nazionale per i percorsi dedicati alla salute delle donne. L’Azienda ospedaliero-universitaria barese ha ottenuto, assegnati dalla, ente impegnato da vent’anni nella promozione della medicina di genere e nella valorizzazione degli ospedali che offrono percorsi dedicati alla salute femminile. La cerimonia si è svolta a Roma, presso il Ministero della Salute, e a ritirare il premio è stato il direttore medico di presidio, dottor

I percorsi specifici attivati dal Policlinico spaziano dalla Cardiologia, che integra la valutazione dei rischi specifici per le donne, alla Senologia, rinnovata con tecnologie avanzate e un Centro Integrato dedicato al benessere. I percorsi oncologici multidisciplinari accompagnano la paziente in ogni fase della malattia. Endocrinologia e Diabetologia garantiscono una presa in carico tempestiva con PDTA dedicati, mentre l’Urologia offre percorsi personalizzati per disturbi uro-ginecologici femminili.

“Questo riconoscimento premia il lavoro quotidiano delle nostre équipe e conferma la direzione intrapresa: costruire un Policlinico capace di offrire servizi realmente a misura di donna, ma più in generale servizi a misura di persona, con percorsi sempre più chiari, efficienti e orientati all’umanizzazione delle cure”, ha commentato il direttore generale Antonio Sanguedolce.

Durante la recente site visit della Fondazione Onda, il Policlinico è stato valutato positivamente per l’evoluzione delle strutture, la cura degli ambienti, la presenza di percorsi informativi dedicati e l’impegno nell’accoglienza delle donne e delle loro famiglie, anche grazie all’asilo nido aziendale interno.

“Questo riconoscimento testimonia il valore del lavoro svolto quotidianamente nei reparti. Vogliamo migliorare ulteriormente e puntare al massimo riconoscimento. L’obiettivo è che ogni paziente trovi nel Policlinico un luogo accogliente, chiaro nei percorsi e capace di garantire cure di qualità in ogni momento, dall’accesso in Pronto soccorso alla continuità dei percorsi nelle unità operative”, ha dichiarato il direttore sanitario Denny Sivo.

Con questi due Bollini Rosa, il Policlinico di Bari consolida il suo impegno nella medicina di genere, offrendo percorsi sempre più strutturati, innovativi e attenti ai bisogni delle pazienti.