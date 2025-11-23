Calcio a 5, Diaz Bisceglie – Città di Potenza 5-3



BISCEGLIE (BT) - Una sfida intensa e ricca di emozioni, con occasioni da entrambe le parti e ritmo altissimo per tutti i 40 minuti. - Una sfida intensa e ricca di emozioni, con occasioni da entrambe le parti e ritmo altissimo per tutti i 40 minuti.





Partita che la Diaz ha in mano fino al 4-1 quando gli ospiti si giocano la carta del portiere di movimento dalla fine del primo tempo e per tutto il secondo tempo ma la Diaz continua ad avere la meglio e porta a casa i 3 punti. Protagonisti del match Sergio De Cillis e Jesus Salguero, autori di una doppietta a testa, completa il tabellino biancorosso Silvio Dell’Olio.





Una vittoria importante e un’altra prova di carattere per la Diaz, in una partita che ha entusiasmato il pubblico dal primo all’ultimo minuto.