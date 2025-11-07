Bari, aggiudicato nuovo accordo quadro triennale per allestimento catene e installazioni luminose: al via le operazioni di montaggio in diversi quartieri della città

BARI – Nell’ambito del nuovo accordo quadro biennale per il servizio di allestimento di catene luminose e installazioni luminose per eventi di rilevanza cittadina, sono partite la scorsa notte le operazioni di montaggio delle luminarie natalizie in viale Japigia e a completamento degli allestimenti già posizionati in via Argiro.

Il nuovo appalto, della durata di due anni, è stato aggiudicato alla ditta Paulicelli srl.

Nei prossimi giorni si procederà con l’installazione degli allestimenti in altre zone della città, a partire da via Manzoni, dal sagrato antistante la Basilica di San Nicola e da corso Vittorio Emanuele II. Anche i cinque Municipi provvederanno ad arricchire i propri quartieri con addobbi luminosi, utilizzando i fondi annualmente a loro disposizione.

L’edizione 2025 degli allestimenti natalizi di Bari propone un progetto di illuminazione diffusa a basso consumo, capace di valorizzare le principali arterie e piazze cittadine attraverso installazioni a led dai toni bianco caldo, neutro e ambra, impreziositi da effetti flash.

L’intervento combina elementi della tradizione luminaria pugliese con soluzioni tecniche contemporanee per assicurare efficienza energetica, durabilità e armonia estetica.

Gli impianti, interamente realizzati con tecnologia led, saranno gestiti da un sistema di accensione programmata per ottimizzare i consumi.

L’obiettivo è creare un’atmosfera natalizia suggestiva e coerente in tutta la città, nel pieno rispetto del contesto urbano e architettonico.