Ostuni ha dato l'addio con commozione a don Angelo Raffaele Ciccarese



OSTUNI (BR) - La città di Ostuni ha salutato con commozione don Angelo Raffaele Ciccarese, sacerdote amato e stimato per la sua profonda umanità, la dedizione pastorale e il servizio nella parrocchia di Santa Maria della Stella, dove è stato rettore negli ultimi anni. Don Angelo Raffaele Ciccarese è scomparso nella giornata di giovedì 6 novembre 2025.





Nato nel 1942 e ordinato nel 1966, don Angelo ha ricoperto diversi incarichi nella Diocesi di Brindisi-Ostuni, diventando un punto di riferimento per la comunità grazie alle sue omelie semplici e al costante dialogo con i fedeli e le associazioni parrocchiali.





La sua scomparsa ha suscitato cordoglio in tutta la città: parrocchie, confraternite e cittadini ricordano la sua mitezza e disponibilità. La veglia funebre si è tenuta nella parrocchia della Madonna del Pozzo, dove nel pomeriggio l’arcivescovo Giovanni Intini ha celebrato il funerale.





Ostuni ringrazia don Angelo per una vita spesa con umiltà, carità e amore per la comunità.