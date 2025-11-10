Bari, al via i lavori del PIRP San Marcello: partono gli interventi di riqualificazione di via Salvemini

BARI - Sono partiti questa mattina i lavori di completamento deldi, uno dei più significativi interventi di rigenerazione urbana della città di Bari. L’avvio del cantiere segna un nuovo passo in avanti per la trasformazione del quartiere, dopo la recente sottoscrizione dell’aggiornamento della convenzione tra il Comune di Bari e, la società incaricata di completare le opere previste, con un investimento di

I primi interventi interesseranno via Salvemini, che sarà oggetto di una completa riqualificazione. I lavori procederanno per fasi per evitare la chiusura totale al traffico. Le opere prevedono l’allargamento dei marciapiedi con rampe di accesso, la piantumazione di circa 70 nuovi alberi, la creazione di un’isola spartitraffico centrale alberata con nuova illuminazione a led, e la realizzazione di 160 posti auto. Il cantiere, partito da via Omodeo, proseguirà verso via Orabona e successivamente completerà l’intero asse di via Salvemini.

Nelle fasi successive, gli interventi si estenderanno alle aree laterali di via Salvemini, dove è previsto il rifacimento dei marciapiedi, la creazione di nuovi parcheggi a 45 gradi, l’installazione di impianti di illuminazione e irrigazione, e la realizzazione di nuovi alvaretti per la piantumazione di alberi. È inoltre previsto il rifacimento della rete fognaria bianca e nera, insieme all’aggiornamento della segnaletica orizzontale e verticale.

Il progetto del PIRP San Marcello mira a completare la trasformazione del cosiddetto “Villaggio Re David”, valorizzando l’identità storica e sociale del quartiere e creando nuovi spazi di relazione e vivibilità. Negli anni scorsi sono già stati realizzati la nuova sede della Ripartizione Patrimonio ed Erp, edifici residenziali privati in via Fanelli e interventi di sistemazione esterna.

“Il quartiere San Marcello – ha ricordato l’assessore alla Cura del Territorio durante il sopralluogo di questa mattina – rappresenta un punto strategico della città, grazie anche alla presenza del campus universitario. Con il completamento del PIRP vogliamo restituire ai residenti uno spazio più ordinato, accessibile e verde, in linea con la visione di una Bari sostenibile e a misura di comunità.”

Infine, l’amministrazione comunale ha annunciato che lunedì 17 novembre alle ore 17.30, presso la sala riunioni della Ripartizione Patrimonio, si terrà un incontro pubblico per illustrare nel dettaglio i contenuti del progetto e i tempi di realizzazione.