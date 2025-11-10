Maltempo a Bari: caduti tre pini tra Castello Svevo e Pineta San Francesco. Disposta la chiusura dell’area verde per verifiche di sicurezza

BARI - Le forti raffiche di vento e la pioggia intensa che nelle ultime ore si sono abbattute su Bari e provincia hanno provocato la caduta di, uno nei pressi dele due all’interno della

Fin dalle prime ore di questa mattina, una squadra di periti del settore comunale Parchi e Giardini è al lavoro per verificare l’entità dei danni e per monitorare le condizioni delle alberature limitrofe, così da garantire la sicurezza pubblica.

Sono già in corso le operazioni di rimozione dei pini caduti, mentre i tecnici comunali stanno effettuando un controllo approfondito su altri alberi che potrebbero presentare segni di instabilità. Dai primi rilievi è emerso che, nelle vicinanze del Castello Svevo, un altro pino dovrà essere rimosso immediatamente perché la zolla risulta ribaltata, mentre un secondo esemplare pericolante verrà abbattuto nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda la Pineta San Francesco, il Comune ha disposto la chiusura temporanea dell’area per consentire ai tecnici del settore Giardini di procedere con la verifica della stabilità degli alberi e la messa in sicurezza della zona.

Nel cimitero monumentale le raffiche di vento hanno inoltre spezzato alcuni rami di un grande cipresso. Una squadra di Bari Multiservizi è intervenuta per la rimozione dei rami caduti e per la sistemazione di altre alberature che presentano rami pericolanti.

Le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza proseguiranno per tutta la giornata.