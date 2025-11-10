Bari: arrestato 21enne per spaccio con quasi 6 kg di cocaina
BARI - I carabinieri di Bari hanno arrestato un giovane di 21 anni, residente nella provincia di Bergamo, per spaccio di droga. Il fermo è avvenuto presso il casello autostradale Bari Nord, a bordo di un’auto di grossa cilindrata.
L’atteggiamento sospetto del ragazzo ha spinto i militari a effettuare controlli più approfonditi, supportati dal nucleo cinofili di Modugno. Grazie all’intervento del cane molecolare, è stato individuato un doppiofondo con doppia chiusura elettronica nascosto sotto il sedile posteriore dell’auto.
All’interno del nascondiglio i carabinieri hanno trovato quasi 6 kg di cocaina, suddivisi in pacchetti, e oltre 18.000 euro in contanti di vario taglio.
Il 21enne, di origini albanesi, è stato condotto in carcere e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.
