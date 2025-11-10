Maltempo in Puglia: allagamenti, fulmini e frane

BARI - Una forte ondata di maltempo ha interessato ieri gran parte della, con piogge intense che hanno colpito soprattutto le province die della. I disagi alla circolazione sono stati numerosi a causa di strade e sottopassi allagati, in particolare nel tratto tra, così come in alcune zone periferiche di

A Altamura, in serata, un fulmine ha colpito una palazzina in via Tommaso Clemente, provocando un corto circuito ai contatori elettrici e lasciando al buio diversi condomini.

Momenti di paura anche ad Adelfia, dove l’acqua ha provocato una piccola frana della pavimentazione di fronte al palazzo comunale, fortunatamente senza conseguenze per persone.

I vigili del fuoco e le squadre tecniche sono intervenuti nelle zone più colpite per gestire la viabilità, verificare la sicurezza degli edifici e ripristinare i collegamenti elettrici interrotti.