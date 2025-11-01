Bari, arriva al porto la nave della Ong Solidaire con 194 migranti a bordo
BARI - È attraccata questa mattina nel porto di Bari la nave della ong Solidaire, che nei giorni scorsi aveva effettuato diversi interventi di soccorso al largo delle coste tunisine.
A bordo dell’imbarcazione si trovano 194 migranti, tra cui donne e minori, tratti in salvo nel Mediterraneo centrale durante più operazioni di recupero.
All’arrivo in porto sono iniziate le procedure di sbarco e accoglienza, coordinate dalla Prefettura di Bari con il supporto della Capitaneria di porto, della Croce Rossa, delle forze dell’ordine e delle associazioni di volontariato.
I migranti saranno ora sottoposti ai consueti controlli sanitari e di identificazione prima del trasferimento nei centri di accoglienza individuati dalle autorità competenti.
Tags: Bari CRONACA LOCALE