Bitonto, denunciato episodio di molestie sessuali nel centro storico
BITONTO – Una giovane ragazza ha denunciato alla Polizia di essere stata seguita e molestata da un uomo nel centro storico di Bitonto, qualche sera fa. Secondo quanto raccontato dalla vittima, l’uomo, non avendo ricevuto attenzione da parte della ragazza, si sarebbe avvicinato a lei e si sarebbe denudato, mostrando le proprie parti intime.
La giovane, spaventata, è riuscita a allontanarsi e a contattare la madre, evitando un possibile pericolo fisico. La vicenda è stata raccontata anche sui social, dove la ragazza ha voluto mettere in guardia altre persone e richiamare l’attenzione su alcune zone della città, chiedendo maggiore presidio e sicurezza nel centro storico.
La Polizia ha preso in carico la denuncia e sta svolgendo le indagini per identificare l’autore dell’episodio. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni a collaborare, ribadendo l’importanza di segnalare situazioni sospette e di intervenire tempestivamente per prevenire comportamenti pericolosi.
Tags: CRONACA LOCALE