Bitonto, denunciato episodio di molestie sessuali nel centro storico

BITONTO – Una giovane ragazza ha denunciato alladi essere statanel centro storico di Bitonto, qualche sera fa. Secondo quanto raccontato dalla vittima, l’uomo, non avendo ricevuto attenzione da parte della ragazza, si sarebbe, mostrando le proprie parti intime.

La giovane, spaventata, è riuscita a allontanarsi e a contattare la madre, evitando un possibile pericolo fisico. La vicenda è stata raccontata anche sui social, dove la ragazza ha voluto mettere in guardia altre persone e richiamare l’attenzione su alcune zone della città, chiedendo maggiore presidio e sicurezza nel centro storico.

La Polizia ha preso in carico la denuncia e sta svolgendo le indagini per identificare l’autore dell’episodio. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni a collaborare, ribadendo l’importanza di segnalare situazioni sospette e di intervenire tempestivamente per prevenire comportamenti pericolosi.