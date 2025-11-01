Bari, tragedia sulla SS16: muore il 25enne Cosimo Magro di Bitonto mentre soccorre un’auto incidentata

BARI – È, 25 anni, originario di, la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina all’alba sulla, nei pressi dei

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava rientrando da una serata quando si è fermato per prestare soccorso a un’auto uscita di strada, sulla quale viaggiavano alcuni suoi amici. Dopo essere sceso dal veicolo, è stato travolto da un’altra vettura, che – da quanto si apprende – potrebbe aver tentato di evitare l’auto incidentata.

Per Cosimo Magro non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Un altro ragazzo, coinvolto nella stessa dinamica, è rimasto ferito e trasportato d’urgenza in ospedale.

Il conducente dell’auto che ha investito il 25enne si è fermato poco più avanti. È stato sottoposto ai test per alcol e droga, come previsto dalla legge, e la sua posizione è ora al vaglio della Procura di Bari, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

La salma di Magro è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, dove nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria.

La notizia ha profondamente scosso la comunità di Bitonto, dove il giovane era molto conosciuto e stimato. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia che in queste ore sta vivendo un dolore immenso.