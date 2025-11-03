Bari capitale della creatività: la Puglia ospita la prima edizione del Creative Economy Forum
|ph_Umberto Lopez
Organizzato da CNA Puglia in collaborazione con La Ditta aps, il Forum nasce dalla visione di Taiwo Meghoma, fashion director e ambassador dell’Apulian Runway Experience, e del giornalista internazionale Joseph Hammond, autore per testate come The Economist, Forbes e Radio Free Europe.
Un palco globale per le economie creative
Il CEF ha riunito leader internazionali, creativi, accademici e istituzioni per riflettere su come la creatività possa diventare motore di diplomazia culturale, inclusione sociale e sviluppo sostenibile.
Tra i protagonisti globali: la social innovator Adenike Adeyemi, l’imprenditrice italo-australiana Antoinette Petruccelli, il produttore musicale britannico Oli Rose e il celebre fotografo Richard Young.
|ph_Umberto Lopez
La delegazione italiana ha visto la partecipazione del prof. Antonio Messeni Petruzzelli del Politecnico di Bari, della direttrice artistica Carolina Stamerra Grassi, dello scultore e designer Antonio Pio Saracino e del produttore cinematografico Ivan D’Ambrosio, tra i nuovi volti del design e della produzione culturale pugliese.
La Puglia al centro della scena internazionale
La scelta della Puglia non è casuale: con oltre 3.400 aziende manifatturiere nel settore moda e più di 24.000 addetti, la regione si conferma un punto di riferimento mondiale per artigianato, innovazione e sostenibilità.
Il CEF si inserisce infatti nel programma dell’Apulian Runway Experience, la settimana della moda pugliese che celebra l’eccellenza del Made in Puglia tra tradizione e contemporaneità.
Un gran finale con i “Mandela Awards”
L’evento si concluderà in serata con la prestigiosa cerimonia dei “Mandela Awards”, che premia figure e progetti distintisi per creatività, leadership e visione globale.
Organizzazione: CNA Puglia in collaborazione con La Ditta aps
Nell’ambito di: Apulian Runway Experience
Con il patrocinio di: Regione Puglia, ADI – Associazione per il Disegno Industriale, Unisalento, ITS Academy Mi.Ti. Moda, Lorelux, Dhitech, Cofidi
Partner: Lang Lang Foundation, Hayani Africa, International Music Education Center, Hollytour, Champagne Nicolas Feuillatte, Consorzio Vini D.O.P. Salice Salentino