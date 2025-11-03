Bari capitale della creatività: la Puglia ospita la prima edizione del Creative Economy Forum

ph_Umberto Lopez

– Si è tenuta oggi, al, la, evento internazionale che ha trasformato la Puglia in un crocevia mondiale di idee, innovazione e creatività. Una giornata ricca di talk, panel e incontri dedicati al futuro delle, settore che a livello globale vale oltree che, secondo le stime, è destinato a raddoppiare entro il 2050, spinto da

Organizzato da CNA Puglia in collaborazione con La Ditta aps, il Forum nasce dalla visione di Taiwo Meghoma, fashion director e ambassador dell’Apulian Runway Experience, e del giornalista internazionale Joseph Hammond, autore per testate come The Economist, Forbes e Radio Free Europe.

Un palco globale per le economie creative

Il CEF ha riunito leader internazionali, creativi, accademici e istituzioni per riflettere su come la creatività possa diventare motore di diplomazia culturale, inclusione sociale e sviluppo sostenibile.

Tra i protagonisti globali: la social innovator Adenike Adeyemi, l’imprenditrice italo-australiana Antoinette Petruccelli, il produttore musicale britannico Oli Rose e il celebre fotografo Richard Young.

ph_Umberto Lopez

La delegazione italiana ha visto la partecipazione del prof. Antonio Messeni Petruzzelli del Politecnico di Bari, della direttrice artistica Carolina Stamerra Grassi, dello scultore e designer Antonio Pio Saracino e del produttore cinematografico Ivan D’Ambrosio, tra i nuovi volti del design e della produzione culturale pugliese.

La Puglia al centro della scena internazionale

La scelta della Puglia non è casuale: con oltre 3.400 aziende manifatturiere nel settore moda e più di 24.000 addetti, la regione si conferma un punto di riferimento mondiale per artigianato, innovazione e sostenibilità.

Il CEF si inserisce infatti nel programma dell’Apulian Runway Experience, la settimana della moda pugliese che celebra l’eccellenza del Made in Puglia tra tradizione e contemporaneità.

Un gran finale con i “Mandela Awards”

L’evento si concluderà in serata con la prestigiosa cerimonia dei “Mandela Awards”, che premia figure e progetti distintisi per creatività, leadership e visione globale.

Organizzazione: CNA Puglia in collaborazione con La Ditta aps

Nell’ambito di: Apulian Runway Experience

Con il patrocinio di: Regione Puglia, ADI – Associazione per il Disegno Industriale, Unisalento, ITS Academy Mi.Ti. Moda, Lorelux, Dhitech, Cofidi

Partner: Lang Lang Foundation, Hayani Africa, International Music Education Center, Hollytour, Champagne Nicolas Feuillatte, Consorzio Vini D.O.P. Salice Salentino