Villaggio di Natale 2025: quattro offerte per i servizi di allestimento e animazione a Bari

BARI – Si è chiusa oggi alle ore 12 la presentazione delle offerte per la procedura negoziata relativa all’affidamento deie dinel Comune di Bari.

Sono quattro le offerte pervenute, mentre sei operatori economici erano stati inizialmente invitati a partecipare dopo l’indagine di mercato pubblicata il 15 ottobre dalla Ripartizione Cultura, che aveva raccolto altre sei manifestazioni di interesse entro il termine del 21 ottobre.

L’importo a base di gara, relativo all’accordo quadro annuale, ammonta a 200mila euro al netto dell’IVA, quale corrispettivo complessivo per i servizi da affidare.

La commissione incaricata di valutare i progetti procederà domani all’apertura delle buste nella prima seduta pubblica, dando così il via alla fase di selezione del fornitore che curerà l’allestimento e le attività di animazione del Villaggio di Natale, evento che ogni anno richiama famiglie e visitatori nella città di Bari.