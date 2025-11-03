Villaggio di Natale 2025: quattro offerte per i servizi di allestimento e animazione a Bari
BARI – Si è chiusa oggi alle ore 12 la presentazione delle offerte per la procedura negoziata relativa all’affidamento dei servizi di allestimento del Villaggio di Natale 2025 e di animazione per adulti e bambini nel Comune di Bari.
Sono quattro le offerte pervenute, mentre sei operatori economici erano stati inizialmente invitati a partecipare dopo l’indagine di mercato pubblicata il 15 ottobre dalla Ripartizione Cultura, che aveva raccolto altre sei manifestazioni di interesse entro il termine del 21 ottobre.
L’importo a base di gara, relativo all’accordo quadro annuale, ammonta a 200mila euro al netto dell’IVA, quale corrispettivo complessivo per i servizi da affidare.
La commissione incaricata di valutare i progetti procederà domani all’apertura delle buste nella prima seduta pubblica, dando così il via alla fase di selezione del fornitore che curerà l’allestimento e le attività di animazione del Villaggio di Natale, evento che ogni anno richiama famiglie e visitatori nella città di Bari.