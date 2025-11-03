Taranto, torna la nave Seasalvia: carica 30 mila tonnellate di greggio tra proteste e controlli
TARANTO - È approdata questa mattina al porto di Taranto la nave Seasalvia, già al centro delle proteste dello scorso 26 settembre. L’imbarcazione sta caricando 30 mila tonnellate di greggio, un’operazione che ha nuovamente acceso l’attenzione di sindacati e associazioni locali, secondo cui il carico sarebbe destinato all’aviazione militare israeliana.
Fonti portuali, tuttavia, precisano che la nave sarebbe diretta in Egitto, e non verso Israele.
Fin dalle prime ore del mattino, l’intera area è stata presidiata dalle forze dell’ordine, in via precauzionale, dopo i sit-in organizzati dal collettivo Pro-Pal e dai Cobas nella giornata di ieri davanti all’ingresso est del porto.
Le operazioni di carico procedono regolarmente e non si sono registrate nuove manifestazioni nella mattinata di oggi.