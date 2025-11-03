Taranto, torna la nave Seasalvia: carica 30 mila tonnellate di greggio tra proteste e controlli

TARANTO - È approdata questa mattina al porto di Taranto la, già al centro delle proteste dello scorso 26 settembre. L’imbarcazione sta caricando, un’operazione che ha nuovamente acceso l’attenzione di, secondo cui il carico sarebbe

Fonti portuali, tuttavia, precisano che la nave sarebbe diretta in Egitto, e non verso Israele.

Fin dalle prime ore del mattino, l’intera area è stata presidiata dalle forze dell’ordine, in via precauzionale, dopo i sit-in organizzati dal collettivo Pro-Pal e dai Cobas nella giornata di ieri davanti all’ingresso est del porto.

Le operazioni di carico procedono regolarmente e non si sono registrate nuove manifestazioni nella mattinata di oggi.