Bari, controlli dei Carabinieri e NAS: sequestri e chiusure in due ristoranti del centro

BARI – Pesce e altri prodotti alimentari di provenienza ignota, lavoratori in nero e carenze igienico-sanitarie: è il bilancio dei controlli effettuati daiinsieme alin due ristoranti del centro città.

Nel primo locale, i militari hanno riscontrato 40 chili di pesce privi di indicazioni sulla tracciabilità, sottoposti a sequestro. Al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.

Nel secondo ristorante, invece, sono emerse violazioni più gravi, sia di tipo penale sia amministrativo. Sono stati sequestrati 60 chili di prodotti non tracciati, mentre tra i lavoratori presenti 12 erano irregolari, di cui 5 completamente in nero. Per il titolare sono scattate sanzioni per un totale di 28.000 euro, una denuncia penale e la chiusura momentanea del locale.

I controlli rientrano nelle attività di vigilanza sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla regolarità del lavoro nel settore della ristorazione, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle norme in materia di tracciabilità alimentare e lavoro.