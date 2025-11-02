Tragedia a Leporano: muore schiacciato da una fresatrice

LEPORANO – Un uomo di 54 anni,, ha perso la vita questa mattina in un drammatico incidente sul lavoro. L’uomo è rimastoche si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento.

La tragedia si è consumata in via Gamberi, nei pressi di via Baracca, all’interno di un terreno privato. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma per il 54enne non c’è stato nulla da fare.

La salma è stata trasferita nell’obitorio del cimitero di Leporano, mentre le autorità competenti hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.