Bari, due fisioterapisti scoperti dai Nas: studi irregolari sospesi
BARI – I Carabinieri del Nas hanno scoperto a Bari due fisioterapisti che esercitavano la professione all’interno di studi privi delle necessarie autorizzazioni.
Pur essendo regolarmente abilitati, i due professionisti avevano allestito i loro studi in immobili sprovvisti dei requisiti igienico-sanitari e strutturali e senza le autorizzazioni amministrative sanitarie previste dalla normativa per l’esercizio dell’attività.
A seguito delle irregolarità riscontrate, la ASL di Bari ha disposto l’immediata sospensione delle attività, il cui valore è stimato in circa 600 mila euro. Inoltre, a ciascuno dei due fisioterapisti è stata comminata una sanzione amministrativa di circa 20 mila euro.
L’intervento dei Carabinieri del Nas sottolinea l’importanza del rispetto delle normative sanitarie per garantire sicurezza e qualità delle prestazioni offerte ai pazienti.
