Coppa Davis, Italia batte l’Austria e vola in semifinale

L’Italia si qualifica per la semifinale della Final Eight di Coppa Davis grazie al successo per 2-0 contro l’Austria nei quarti di finale disputati a Bologna.

Nel primo singolare, Matteo Berrettini ha superato l’austriaco Jurij Rodionov con il punteggio di 6-3, 7-6. Il primo set ha visto l’azzurro prevalere grazie a un servizio preciso e incisivo, mentre nel secondo set l’equilibrio è rimasto costante fino al tie-break, dove Berrettini ha imposto il suo gioco da fondo campo con rovesci e colpi rapidi, conquistando il successo.

Nel secondo singolare, Flavio Cobolli ha dominato Filip Misolic con un netto 6-1, 6-3, confermando la superiorità italiana sul campo. Il doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori non è stato disputato, visto che l’esito dei singolari aveva già garantito il passaggio del turno agli azzurri.

In semifinale, l’Italia affronterà il Belgio venerdì 21 novembre alle ore 16. Il team italiano, forte dei successi dei giovani Berrettini e Cobolli, punta a confermare il proprio ottimo momento in questa competizione internazionale.

Forza Azzurri, verso la finale!