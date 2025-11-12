Bari: fiaccolata in memoria delle vittime della strada a San Paolo

– Mercoledì, il quartieredi Bari ospiterà una, organizzata da

L’evento avrà inizio alle 18:00 presso la Parrocchia Madre della Divina Provvidenza, con la celebrazione della Santa Messa dedicata alle vittime della strada. Al termine della funzione, alle 19:00, prenderà il via un breve corteo per le vie del quartiere, con l’immagine simbolica delle vittime, che si concluderà presso il Giardino di Santa Rita (via Giovanni Candura angolo Pacifico Mazzoni). Qui si terrà un momento di preghiera e riflessione per tutti coloro che hanno perso la vita in incidenti stradali.

All’iniziativa parteciperanno il Sindaco di Bari, Vito Leccese, il presidente del 3° Municipio, Luisa Verdoscia, e il candidato alla presidenza della Regione Puglia Antonio Decaro.

La fiaccolata rappresenta un’occasione per sensibilizzare la comunità sul tema della sicurezza stradale e rendere omaggio alle vittime, unendo momenti di raccoglimento e partecipazione civile.