«Insonnii», un viaggio tra musica, poesia e danza al Teatro Comunale di Mola di Bari

– Giovedì 13 novembre, alle ore 20, ilospita lo spettacolo interattivo, un progetto che fonde musica, poesia, danza e arti visive. L’iniziativa rientra nella quarta edizione del festival, organizzato dall’Agìmus, e trae ispirazione dai cicli per pianoforte die dal librodi Matteo Summa, edito da Rocco Carabba.

Lo spettacolo vede la partecipazione di Matteo Summa, con il ruolo di narratore condiviso con Maurizio Pellegrini, che firma insieme a Summa la regia, Piero Rotolo al pianoforte e la danzatrice Paola Altamura. Durante l’esecuzione dei brani per pianoforte saranno proiettati i dipinti realizzati dagli allievi dell’Università Vincenzo Bellisario di Lanciano, a cura di Filomena Di Renzo, nell’ambito dei corsi di disegno di Paola Di Biase.

L’evento nasce con l’obiettivo di portare il nome di Van Westerhout all’attenzione di un pubblico più ampio e di valorizzare l’intersezione tra diverse discipline artistiche. Come spiega Summa, il termine “insonnio”, presente sia nei lavori di Van Westerhout (composti tra il 1892 e il 1893) sia nel romanzo «Il piacere» di Gabriele D’Annunzio, viene reinterpretato come stato di coscienza esplorativo della sfera artistica, più che come disturbo del sonno.

Lo spettacolo si propone come un vero cantiere dell’io, in cui la musica diventa un percorso di interiorizzazione e condivisione, capace di stimolare emozioni e riflessioni in chi ascolta. La creatività si esprime attraverso il “gioco” delle arti, che invita a sperimentare, sorprendersi e percepire il mondo in continuo divenire.

