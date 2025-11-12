Matino, arrestato 37enne per violenze in famiglia e tentata estorsione

MATINO – Una notte diquella vissuta a Matino, dove un, già sottoposto agli, è stato arrestato daicon le accuse di

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe chiesto denaro alla madre e al fratello, probabilmente per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Al rifiuto dei familiari, la situazione è degenerata: il 37enne ha iniziato a lanciare oggetti dal balcone e verso i congiunti, tra cui una roncola e persino una bombola di gas, fatta rotolare giù per le scale del condominio.

All’arrivo dei militari, l’uomo ha tentato una disperata fuga sui tetti delle abitazioni vicine, muovendosi tra le tegole nel buio della notte e rischiando di ferirsi gravemente. Dopo un inseguimento rocambolesco, i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo in strada e a trarlo in arresto.