Bari: grande partecipazione all’incontro “L’arte e l’intelligenza artificiale” presso La Madonnina Life & Care

SANTA FIZZAROTTI SELVAGGI - Un pubblico attento ha seguito con interesse il dibattito sull’ultima sfida tra creatività umana e intelligenza artificiale, guidato da autorevoli voci del mondo della cultura, della medicina e dell’estetica.

La Presidente nazionale dell’Associazione Crocerossine d’Italia ETS, Santa Fizzarotti Selvaggi, ha offerto una riflessione profonda sull’urgenza di una nuova consapevolezza dell’essere umano, capace di governare la tecnica senza perdere il legame con le emozioni e la solidarietà verso chi è fragile.

Il maestro Luigi De Mitri ,da par suo e noto a livello Internazionale , ha illustrato la storia di Sandro Botticelli e della sua ricerca dell’ assoluto nella bellezza della figura umana . Così come il prof Fronzi , ordinario di Estetica Uniba , ha presentato un excursus storico sulla capacità dell essere umano di estendere se stesso tramite nuovi strumenti mentre il prof Filippo Maria Boscia , past Presidente nazionale AMCI , illlusre ginecologo , ha sottolineato l ‘ importanza di avere un Maestro con cui identificarsi a cominciare dai grandi Maestri della Scienza Medica che con le mani toccano il paziente per fare una diagnosi clinica al di strumenti pur utilissimi ma che bisogna anche saper leggere e Interpretare. .

Il moderatore , noto medico giornalista, prof Simonetti ha tessuto l’ abile rete tra tutti gli interventi. Emozionanti i saluti di benvenuto di Grazia Andidero , responsabile della sezione di Bari dell’ Associazione crocerossine d’ Italia Ets e del dr Alberto Nerini, presidente de La Madonnina Life & Care. Un evento che ha unito arte, pensiero e sensibilità umana.







