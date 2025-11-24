Terlizzi, incontro con il comitato organizzatore del Premio Giornalistico 'L. Azzarita'



TERLIZZI (BA) - Venerdì 28 novembre 2025 presso Palazzo di città a Terlizzi si svolgerà una cerimonia nel corso della quale il Sindaco di Terlizzi Ing. Michelangelo de Chirico incontrerà il comitato organizzatore del Premio Giornalistico "L. Azzarita" dopo esserne stato ospite nella edizione del 2025. - Venerdì 28 novembre 2025 presso Palazzo di città a Terlizzi si svolgerà una cerimonia nel corso della quale il Sindaco di Terlizzi Ing. Michelangelo de Chirico incontrerà il comitato organizzatore del Premio Giornalistico "L. Azzarita" dopo esserne stato ospite nella edizione del 2025.





Sarà presente il Presidente della Pro Loco di Terlizzi il giornalista Franco Dello Russo.





Il Sindaco, riconoscendo il grande impegno ed il valore anche educativo del Premio, conferirà un Encomio al Presidente e fondatore Giuseppe Pansini e riconoscimenti ai componenti del direttivo.





Saranno presenti il Vice Presidente Francesco Bisceglie, l'addetta alle pubbliche relazioni e addetta stampa Paola Copertino, il responsabile del gruppo giovanile Franco Pansini, Carmen Perilla e Sergio Camporeale.