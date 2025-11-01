Nasce il Gin Nereus di Monopoli, un omaggio alla città e al mare Adriatico

MONOPOLI – Nasce il, un London Dry Gin che unisce storia, tradizione e territorio. L’iniziativa è dei monopolitani, che hanno collaborato con una distilleria di Bologna per realizzare un prodotto unico dedicato alla città di Monopoli.

Il nome del gin, Nereus, richiama la divinità greca del mare, e l’etichetta raffigura la Porta Vecchia di Monopoli dalla quale emerge proprio la divinità, in omaggio alle origini greche della città.

La particolarità del Gin Nereus è il suo sapore del mare: tra gli ingredienti figurano il finocchietto marino, la salicornia e il 20% di acqua del mare Adriatico distillata, che conferisce al prodotto un carattere unico e identitario.

«Abbiamo avviato un progetto interessante per noi e per la nostra città – spiegano Giovanni e Francesco – e speriamo un giorno di far conoscere il Gin di Monopoli anche oltre i nostri confini».

Per informazioni: Giovanni e Francesco, 348 6163198